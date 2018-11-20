Управделами президента закупает сувенирные чайные наборы из фарфора

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Управделами президента России закупает сувенирные чайные наборы на 6,78 миллиона рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Из заявки следует, что нужно поставить "высокохудожественное рукотворное изделие из фарфора", выполненное в старинных традициях гжельских мастеров. Наборы должны быть расписаны кобальтом с нанесением орнамента золотыми красками и деколи с видами ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. В комплект входит: сахарница, четыре чайных чашки с блюдцами, ложка для сахара, подарочная упаковка (коробка и пакет).

Всего, как указывается, закупается 850 таких наборов, срок поставки — до 17 декабря.

Добавляется, что сувениры предназначены "для участников торжественного приема от имени президента Российской Федерации, посвященного встрече 2019 года".