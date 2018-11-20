Аксенов назначил нового вице-премьера Крыма по экономическому блоку

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил новым вице-премьером правительства, курирующим финансово-экономический блок, Ирину Кивико, об этом говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства.

Кивико будет совмещать должность вице-премьера с постом министра финансов республики.

"Назначить Кивико Ирину Валерьевну на государственную должность Республики Крым — заместителя председателя Совета министров Республики Крым–министра финансов Республики Крым с 20 ноября 2018 года", — говорится в указе.

В конце октября депутаты крымского парламента согласовали внесенные главой региона кандидатуры двух новых вице-премьеров, которые будут курировать финансово-экономический блок и реализацию федеральной целевой программы развития полуострова.

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