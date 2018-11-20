МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу кандидатуры Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса на должности аудиторов Счётной палаты РФ, ранее предложенные нижней палатой парламента, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поддержал кандидатуры, предложенные Советом Госдумы на должности аудиторов – Дмитрия Александровича Зайцева и Алексея Александровича Каульбарса, и внёс их для рассмотрения", — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.
Председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что оба кандидата имеют серьезный послужной список работы в финансовых и контрольных органах. Это, по его словам, и было определяющим фактором при принятии решения по этим кандидатурам.
Володин также напомнил, что взаимодействие Государственной Думы и Счётной палаты "находится в постоянном развитии". "Для нас крайне важно наращивать взаимодействие в рамках контроля за реализацией госпрограмм, национальных проектов, определенных президентом РФ в Послании Федеральному Собранию и майском указе", — сказал он.