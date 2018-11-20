В Крыму назвали позицию ЕС по Азовскому морю лукавой

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Позиция Европейского союза по ситуации в Азовском море однобокая и лукавая, заявил заместитель главы общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила в понедельник, что ЕС может рассмотреть конкретные меры в ближайшее время в связи с ситуацией в Азовском море.

"Приходится констатировать, что Европейский союз не обращает внимание на бесчинства украинской стороны в Азовском море. ЕС лукавит, когда говорит об одностороннем нарушении Россией международных норм судоходства в Керченском проливе и Азовском море. Россия не будет поступаться в защите своих национальных интересов и обеспечении безопасности. Евросоюз должен понимать, что есть грань, за которую бессмысленно переходить в плане давления на Россию", — сказал РИА Новости Форманчук.

По его словам, проверки судов, идущих в Азовское море через Керченский пролив, осуществляются в рамках закона и международных регламентных норм.

"Эти проверки не запрещены законом и в большей степени являются ответной реакцией на нагнетание обстановки в Азовском море со стороны киевских властей", — сказал Форманчук.

Ситуация в Азовском море обострилась весной 2018 года после того, как украинские пограничники задержали в Азовском море судно "Норд" под российским флагом. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода, капитан до сих пор находится на Украине. В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин", попытки получить разрешение на выход из акватории не дают результата.

Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

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