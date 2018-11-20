ГЕТЕБОРГ, 20 ноя – РИА Новости, Людмила Божко. Новый генконсул РФ в Гетеборге на западе Швеции Анастасия Федорова, ставшая первой женщиной на таком посту в этом городе, считает, что женщин-дипломатов на высоких постах скоро станет больше.

"Все начало меняться лет 15-20 назад, и поэтому те женщины, которые закончили вуз и пришли на работу в МИД, уже вовсю продвигаются по карьерной лестнице, и скоро, я думаю, женщин-руководителей в российской дипломатии будет больше. Важно, что в российском министерстве иностранных дел нет разделения сотрудников по гендерному принципу. Можешь работать – пожалуйста, все в твоих руках!" — сказала дипломат, в интервью РИА Новости, комментируя то, что среди работающих в Швеции российских дипломатов на руководящих постах чаще всего мужчины.

Мужчины и женщины, продолжила она, разные и по характеру, и темпераменту, "но мне кажется, что в дипломатии все в меньшей степени зависит от гендерного фактора, а больше – от адекватного восприятия действительности, опыта, знаний, профессиональных навыков".

Федорова считает, что российскую дипломатию даже начала двухтысячных годов можно было бы описать как мужской мир.

"Но все меняется. Гораздо большее количество девушек стали поступать в профильные вузы, в частности, в МГИМО. Когда я поступала в МГИМО, на моем достаточно большом курсе было всего шесть девушек. Сейчас студентками становятся больше 50% всех первокурсников", — пояснила дипломат.

На вопрос о том, чтобы она посоветовала молодой девушке, которая задумалась о дипломатическом будущем, но пока еще не решилась на что-либо, Федорова ответила, что дипломатическая работа сложная. Такая работа, по ее словам, требует полной отдачи, вовлечения, хороших знаний истории и по текущим событиям.

"Если у девушки есть внутренняя уверенность, что она сможет все преодолеть, то все остальные проблемы, которыми пугают будущих сотрудниц министерства (например, сложности в совмещении работы и семьи), будут преодолены", — сказала Федорова.

Она считает, что "женщина сама разберется, что для нее основное – семья или работа, и насколько у нее хватит сил и возможностей все это совмещать". Дипломат уверена, что все зависит от человека и если есть интерес к профессии, "то нужно сделать все, чтобы следовать своему призванию и постараться реализовать себя".

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