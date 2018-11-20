ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя — РИА Новости. Региональное отделение "Единой России" оказало помощь в сборе подписей для прохождения муниципального фильтра всем кандидатам в губернаторы Приморья, сообщается на сайте отделения.

"На этапе сбора подписей муниципальных депутатов партия помогла всем кандидатам, выдвинувшим своих кандидатов на выборы 16 декабря. Так мы действовали во время подготовки к выборам в сентябре, аналогично поступаем и сейчас. Мы не принимали каких-либо обязывающих депутатский корпус решений, но исходили из того, что каждый обратившийся к нашему депутату кандидат или штаб кандидата вправе рассчитывать на равные стартовые условия в самом начале избирательной кампании", — сказала секретарь регионального отделения Людмила Талабаева, чьи слова приводятся в сообщении.

По ее словам, помощь в сборе подписей оказывали и самовыдвиженцам.

"Например, за Павла Михальченкова подписалось 69, а за Андрея Ищенко 58 депутатов от "Единой России", Олег Митволь получил 103 депутатских подписи, Андрея Андрейченко поддержали 88 представителей ЕР в муниципальных органах власти", — говорится в сообщении.

В воскресенье избирком завершил прием документов на регистрацию кандидатов в губернаторы. Документы подали врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, Роза Чемерис от партии "За женщин России", Игорь Степаненко ("Патриоты России"), Алексей Тимченко от Партии роста, депутат ГД Андрей Андрейченко от ЛДПР, самовыдвиженцы Виктор Васильев и Павел Михальченков, экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь от партии "Зеленые", самовыдвиженец-коммунист Андрей Ищенко, Виктор Старицын от "Коммунистической партии социальной справедливости" и самовыдвиженец Александр Коваленко.

Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК признал недействительными результаты сентябрьских выборов главы региона. Новые выборы пройдут 16 декабря. В начале октября региональный парламент принял закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора.