ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко для регистрации кандидатом в главы региона собрал подписи муниципальных депутатов от большинства партий, сообщила РИА Новости секретарь избирательной комиссии края Наталья Камаева.

Ранее сообщалось, что Кожемяко собрал более 180 тысяч подписей приморцев в свою поддержку. Из этого количества 8010 подписей было подано для регистрации в избирком. Во вторник избирательная комиссия региона зарегистрировала самовыдвиженца Кожемяко кандидатом в губернаторы.

"Решение принято единогласно на основании представленных документов. Комиссия признала действительными 7850 подписей избирателей края из 8010, которые представил Кожемяко как самовыдвиженец. Действительными также признаны 100% подписей глав и депутатов муниципальных образований", — сказала Камаева.

По ее словам, подписи за Кожемяко проставили представители практически всех политических сил края, а также беспартийные.

"Кандидат получил подписи большинства партий которые имеются среди муниципальных депутатов. Среди них 124 партийных представителей, в том числе КПРФ, "Справедливой России", "Партии Пенсионеров" и другие. Что касается подписей избирателей, то Кожемяко предоставил максимальное число подписей избирателей, необходимых для регистрации, из них 160 подписей признаны недействительными. Оставшихся достаточно для принятия решения о регистрации", — отметила Камаева.

Избирком Приморья в понедельник зарегистрировал Игоря Степаненко, выдвинутого региональным отделением политической партии "Патриоты России", кандидатом в губернаторы региона. В воскресенье комиссия приняла решение о регистрации председателя комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока Розы Чемерис, выдвинутой партией "За женщин России".

В воскресенье избирком завершил прием документов на регистрацию кандидатов в губернаторы. Кроме Кожемяко, Чемерис и Степаненко документы подали Алексей Тимченко от Партии роста, депутат ГД Андрей Андрейченко от ЛДПР, самовыдвиженцы Виктор Васильев и Павел Михальченков, экс-префект Северного административного округа Москвы Олег Митволь от партии "Зеленые", самовыдвиженец-коммунист Андрей Ищенко, Виктор Старицын от "Коммунистической партии социальной справедливости" и самовыдвиженец Александр Коваленко.

У Кожемяко большой опыт руководства регионами: в 2005–2007 году он возглавлял Корякский автономный округ, после работал губернатором Приамурья и Сахалина. Окончательный список допущенных к выборам станет известен 25 ноября — после того, как избирком проверит документы и собранные подписи всех выдвинутых кандидатов, сдавших документы на регистрацию.

Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК признал недействительными результаты сентябрьских выборов главы региона. Новые выборы пройдут 16 декабря. В начале октября региональный парламент принял закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора.