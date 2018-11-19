Аксенов принял отставку министра финансов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов принял отставку министра финансов республики Ирины Кивико, которая покинула занимаемый пост по собственному желанию, говорится в указе главы республики.
Кивико занимала пост министра финансов Крыма с декабря 2015 года.
В конце октября депутаты крымского парламента согласовали внесенные главой региона кандидатуры двух новых вице-премьеров, которые будут курировать финансово-экономический блок и реализацию федеральной целевой программы развития полуострова. В частности, на пост вице-премьера, курирующего финансово-экономический блок, планировалось назначить действующего министра финансов республики Ирину Кивико. Планировалось, что Кивико будет совмещать должности вице-премьера и министра финансов.
Официальное назначение согласованных кандидатур должно было состояться после подписания соответствующих указов главой Крыма.
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