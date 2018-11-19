Медведев отметил активные контакты России и Вьетнама во всех сферах

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг во время встречи в Ханое. 19 ноября 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг во время встречи в Ханое. 19 ноября 2018

ХАНОЙ, 19 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил активные контакты между Россией и Вьетнамом во всех сферах и на всех уровнях.

"Мы стратегические партнеры, друзья, у нас активные контакты во всех сферах и на всех уровнях", — заявил глава кабмина на встрече с председателем Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.

Говоря о контактах, он упомянул о предстоящем в скором времени визите во Вьетнам спикера Госдумы Вячеслава Володина. Премьер выразил надежду, что и руководство вьетнамского парламента посетит Москву.

Нгуен Тхи Ким Нган в свою очередь подчеркнула, что руководству России удается сохранять стабильность в стране, а также Москва играет важную роль в поддержании стабильности в мире. Она выступила за развитие отношений России со странами Азии и высоко оценила уровень сотрудничества РФ с ее страной.