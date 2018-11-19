Медведев отметил активные контакты России и Вьетнама во всех сферах

ХАНОЙ, 19 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил активные контакты между Россией и Вьетнамом во всех сферах и на всех уровнях.
Говоря о контактах, он упомянул о предстоящем в скором времени визите во Вьетнам спикера Госдумы Вячеслава Володина. Премьер выразил надежду, что и руководство вьетнамского парламента посетит Москву.
Нгуен Тхи Ким Нган в свою очередь подчеркнула, что руководству России удается сохранять стабильность в стране, а также Москва играет важную роль в поддержании стабильности в мире. Она выступила за развитие отношений России со странами Азии и высоко оценила уровень сотрудничества РФ с ее страной.