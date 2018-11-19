Путин может принять участие в съезде ЕР в декабре, заявил Песков

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Нельзя исключать, что президент РФ Владимир Путин примет участие в съезде "Единой России", который планируется провести в декабре, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Съезд "Единой России", насколько я знаю, действительно готовится. И нельзя исключать, что Владимир Путин примет участие, как он это делал в предыдущие годы", — сообщил Песков журналистам.