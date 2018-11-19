Вьетнам высоко оценил итоги визита лидера в Россию

Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонг (второй слева) во время встречи. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонг (второй слева) во время встречи. Архивное фото

ХАНОЙ, 19 ноя — РИА Новости. Вьетнам высоко оценивает результаты визита своего президента Нгуен Фу Чонга в сентябре в Россию, это предало импульс развитию отношений между государствами, заявил по итогам переговоров двух стран премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук.

"Мы очень высоко оцениваем результаты недавнего официального визита президента, генерального секретаря Вьетнама, товарища Нгуен Фу Чонга в Россию в сентябре этого года, который придал мощный импульс развитию двустороннего сотрудничество между нашими странами во всех сферах", — сказал он.

В сентябре президент России Владимир Путин принял генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама Нгуена Фу Чонга.

Как позднее в ходе заявления отметил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отношения продолжат развиваться на самом высоком уровне. "Продолжаться контакты и визиты на уровне парламентов и межпартийные контакты. Все это и создает очень прочную ткань отношений между нашими странами", — сказал он.