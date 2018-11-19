Вьетнам высоко оценил итоги визита лидера в Россию

ХАНОЙ, 19 ноя — РИА Новости. Вьетнам высоко оценивает результаты визита своего президента Нгуен Фу Чонга в сентябре в Россию, это предало импульс развитию отношений между государствами, заявил по итогам переговоров двух стран премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук.
В сентябре президент России Владимир Путин принял генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама Нгуена Фу Чонга.
Как позднее в ходе заявления отметил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отношения продолжат развиваться на самом высоком уровне. "Продолжаться контакты и визиты на уровне парламентов и межпартийные контакты. Все это и создает очень прочную ткань отношений между нашими странами", — сказал он.