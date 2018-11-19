09:2119.11.2018
(обновлено: 10:23 19.11.2018)
26139
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Пока нет сроков проведения послания президента Федеральному собранию, скорее всего, оно состоится в следующем году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они (сроки) скоро будут определены. В этом — я ещё раз повторяю — нет никакого стандарта проводить его именно до Нового года. Оно может состояться и позже. Я бы сказал, что, скорее всего, оно состоится в следующем году", — сказал Песков журналистам.
Глава российского государства 1 марта обратился с ежегодным посланием Федеральному Собранию.
В этом году выступление президента состоялось не в Георгиевском зале Кремля, как обычно, а в Центральном выставочном зале "Манеж".
Новое место для оглашения ежегодного послания президента было выбрано из-за расширенного состава приглашенных.
Помимо депутатов и сенаторов на мероприятие были приглашены члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генпрокурор, главы ЦИК, Счетной палаты и Общественной палаты, руководители регионов и многие другие.
В этом году впервые речь президента сопровождалась визуальной составляющей: в "Манеже" были установлены экраны, на которые выводили инфографику.
Главным фактором развития России президент назвал благополучие людей. "Мы должны дать людям достойную работу", — сказал президент. Он также призвал правительство обеспечить рост пенсий.
В ходе выступления президент отметил, что развитие городов должно стать движущей силой для всей страны, а обновление городской среды призвал обеспечить за счет новых технологий.
Важное внимание в послании было уделено вопросам развития транспортной доступности регионов. Президент призвал местные власти улучшать состояние дорог, развивать систему межрегиональных авиамаршрутов и увеличивать пропускную способность железнодорожных путей.
В минувшие годы удалось переломить демографическую ситуацию в стране, во многом это было сделано благодаря поддержке материнства в России. Эта программа будет продолжена, пообещал президент.
Многие эксперты сходятся во мнении, что послание, озвученное президентом, станет руководством к действию для нового кабинета министров.