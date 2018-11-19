МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Пока нет сроков проведения послания президента Федеральному собранию, скорее всего, оно состоится в следующем году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они (сроки) скоро будут определены. В этом — я ещё раз повторяю — нет никакого стандарта проводить его именно до Нового года. Оно может состояться и позже. Я бы сказал, что, скорее всего, оно состоится в следующем году", — сказал Песков журналистам.