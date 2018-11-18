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Политика

В России ответили на заявление украинского генерала о "большой войне"

(обновлено: 16:35 18.11.2018)
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© AFP 2018 / Aleksey FilippovУкраинский военнослужащий на борту патрульного катера в порту Мариуполя. Архивное фотоУкраинский военнослужащий на борту патрульного катера в порту Мариуполя. Архивное фото
© AFP 2018 / Aleksey Filippov

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал заявление бывшего замглавы Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта запаса Игоря Романенко о возможности войны между Россией и Украиной.

Корабль ВМС Украины в Мариуполе. Архивное фото
© Фото : Минобороны Украины
У Украины миллиард гривен убытков на Азове и моральная поддержка Запада

Ранее Романенко в своей статье написал, что закрытие Россией Азовского моря для украинских судов может привести к "большой войне" между странами. При этом он подчеркнул, что западные государства не будут оказывать Киеву военную помощь и ограничатся экономической и дипломатической поддержкой.

Швыткин назвал подобные заявления безответственными и связал их с приближающимися президентскими выборами на Украине. При этом он подчеркнул, что навязывание конфронтационной повестки Киевом должно настораживать украинский народ.

"Мы всегда придерживаемся соблюдения норм международного права при безусловном соблюдении национальных интересов нашего государства. И если украинские власти сегодня их нарушают, занимаются морским терроризмом, то мы смотреть сквозь пальцы на это не будем", — приводит заявление Швыткина RT.

Депутат также не исключил возможности перекрытия Азовского моря для украинских судов.

В Совете Федерации также не оставили заявление экс-генерала ВСУ без внимания. Сенатор Сергей Цеков назвал возмутительным заявление Романенко.

Корабли ВМС Украины после прохождения под арками Крымского моста. 23 сентября 2018
© Фото : предоставлено очевидцем
Азовское море: Киев закроется навсегда, ему достаточно только захотеть

"Эти люди совершенно не задумываются над словами, которые говорят. Такими заявлениями они обслуживают далеко не украинский народ, а другие страны, прежде всего США, потому что там очень хотели бы продолжения силовой эскалации ситуации между Украиной и Россией. Мы никакого повода для подобных заявлений и тем более действий им не давали. Все действия России осуществляются исключительно в рамках международного права", — цитирует сенатора RT.

Цеков заявил, что обострение ситуации — единственный способ для правящей украинской элиты удержаться у власти. Вторым получателем выгоды от эскалации напряженности он назвал США, для которых Украина может служить плацдармом в конфликте с Россией.

Напросились
© Виталий Подвицкий
Напросились

Ситуация в Азовском море

Положение с судоходством в Азовском море начало ухудшаться весной этого года. Так, в марте Украина задержала судно "Норд" под флагом России в Азовском море с десятью членами экипажа. Экипаж  без капитана смог вернуться в Крым только спустя семь месяцев в обмен на украинских моряков, задержанных за браконьерство и нарушение российских границ. Капитан траулера до сих пор находится на Украине.

Авианосец ВМС США Эйзенхауэр (USS Dwight D. Eisenhower)
© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Cole Keller
Авианосец "Эйзенхауэр" в Азовском море: стратегия Украины украдена из игры

В августе в херсонском порту украинские власти задержали российский танкер "Механик Погодин".

В Москве действия Киева назвали "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России отмечало, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

Также на этой неделе украинские власти задержали 15 судов за якобы незаконный заход в крымские порты. Сенатор Франц Клинцевич назвал действия Киева "явным беспределом" и заявил, что Россия в ответ может перекрыть Азовское море для украинских плавсредств.

Метят территорию
© Виталий Подвицкий
Метят территорию

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Политика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Вадим Ипполитов
Если Украина будет дальше заниматься ерундой,то санкции будут нарастать,по мере приближения выборов.
16:36
18.11.2018
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