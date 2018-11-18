В Кремле надеются, что Пенс передаст слова Путина Трампу

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Кремль надеется, что слова президента России Владимира Путина по итогам встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Сингапуре будут переданы президенту США Дональду Трампу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, это вице-президент США, вице-президент огромной державы, поэтому мы исходим из того, что все слова Путина будут переданы главе государства американского", — сказал Песков в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1", комментируя прошедшую встречу с Пенсом.