Главу Приморского лесничества отправили в отставку

ВЛАДИВОСТОК, 17 ноя — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко освободил от должности руководителя краевого учреждения "Приморское лесничество" Дмитрия Семикина за провал в обеспечении населения дровами, сообщает администрация края.

Такое решение Кожемяко принял во время рабочей поездки в Чугуевский район в субботу, 17 ноября. Он провел встречи с населением и коллективами социальных учреждений. Большинство жалоб – на систему обеспечения дровами.

"Сегодня собирался с лесниками, сказал, что для них обеспечение дровами – это главная задача. По итогам – главный лесничий снят с должности. В понедельник выйдет приказ, я не позволю никому так работать. Мы сейчас бежим вслед уходящему поезду, зима на носу, а у нас проблема с дровами. Но ситуация в любом случае будет решена", – заявил он.