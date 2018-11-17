Власти Ингушетии приступили к возрождению сел на границе с Чечней

НАЛЬЧИК, 17 ноя – РИА Новости. Власти Ингушетии приступили к реализации плана по возрождению приграничных с Чечней населенных пунктов, сообщил РИА Новости глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Ранее сообщалось, что власти Ингушетии намерены возродить малонаселенные села на границе с Чечней, первым из них станет селение Даттых в Сунженском районе. Минэкономразвития республики было поручено в течение месяца подготовить предложения по социально-экономическому развитию приграничных сел.

"Мы уже частично приступили к реализации плана по социально-экономическому развитию сел, расположенных в зоне недавно определенной границы с Чечней. Составляются списки тех, кто хотел бы вернуться или поселиться в селении Даттых. Мы намерены оказать им помощь и содействие в строительстве жилья, в открытии собственного бизнеса", — сказал Евкуров.

Он отметил, что в Даттыхе имеются солевые залежи и раньше там добывали соль. "Окажем поддержку тому, кто захочет возобновить это производство", — добавил глава Ингушетии.

Евкуров также сообщил, что власти планируют создать социальную инфраструктуру в селе, проложить качественные дороги, наладить связь. "Уже началась реконструкция дороги Галашки — Даттых. В 2019 году планируем построить в селе школу на 120 мест и детский сад на 60 мест", — заметил глава региона.

По его словам, также планируется оказать помощь в развитии крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств жителям других сел Сунженского и Малгобекского районов — Аршты, Чемульга, Берд-Юрт, поселка Восточный и Аки-Юрт.

Глава Ингушетии заявил, что в планах и развитие сел, расположенных рядом с административной границей не только с Чечней, но и других регионов, к примеру, Вежарий Юрт на границе с Северной Осетией.

"Хочу отметить, что одной из причин пустующих сел на приграничных территориях жители называли отсутствие ясных границ. Теперь эта граница установлена и уже ничто не помешает им с нашей помощью обживать эти места", — подчеркнул Евкуров.

Главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров подписали 26 сентября соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе.

Запрос Евкурова о проверке конституционности соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней, а также закона, утвердившего это соглашение, Конституционный суд РФ рассмотрит 27 ноября. КС уведомил, что на слушание приглашены Евкуров и Кадыров.