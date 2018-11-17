Аксенов уволил крымскую чиновницу, задержанную за злоупотребления в Самаре

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Начальник службы капитального строительства Крыма Светлана Моравская, задержанная в Самаре за злоупотребление должностными полномочиями, отправлена в отставку, говорится в указе главы Крыма.

Ранее в прокуратуре Самарской области РИА Новости сообщали, что в отношении Моравской возбуждено уголовное дело о "злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия". Дело связано со временем, когда Моравская руководила управлением капитального строительства Самарской области. Изначально сумма ущерба по делу составляла 28,2 миллиона рублей, позже, по данным источника агентства, она выросла до 209,96 миллиона рублей. Решением суда в отношении Моравской избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Уволить Моравскую Светлану Евгеньевну с государственной гражданской службы Республики Крым и освободить ее от должности начальника Службы капитального строительства Республики Крым по соглашению сторон", — говорится в указе, опубликованном на сайте правительства.

Решение об отставке принято в том числе в связи с поданным заявлением об увольнении Моравской. Указ подписан главой Крыма Сергеем Аксеновым.

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