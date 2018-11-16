Медведев поздравил главу Киргизии Жээнбекова с 60-летием

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора поздравил президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова с 60-летием, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Шестнадцатого ноября 2018 года состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с президентом Киргизской Республики Сооронбаем Жээнбековым", — говорится в сообщении.

Как сообщается, Медведев тепло поздравил главу Киргизии с 60-летием, пожелал ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.

В пресс-службе правительства отметили, что премьер-министр РФ позвонил из Папуа – Новой Гвинеи, где 17-18 ноября пройдет 26-й саммит экономик-участниц форума "Азиатско тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС).