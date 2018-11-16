Путин и Пашинян обсудили взаимодействие в рамках евразийской интеграции

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном взаимодействие в рамках евразийских интеграционных объединений, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с исполняющим обязанности Премьер-министра Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждены актуальные аспекты взаимодействия в рамках евразийских интеграционных объединений", — говорится в сообщении.