В Совфеде отреагировали на принятие резолюции ООН по Крыму

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Сенатор от Крыма, члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала принятие Третьим комитетом Генеральной Ассамблеи ООН резолюции по правам человека в Крыму, инициированной Украиной.

Ранее в ООН приняли резолюцию по нарушению прав человека в Крыму. За документ проголосовали 67 государств, против — 26, еще 82 делегации воздержались. В резолюции, в частности, отмечается "усиление давления на общины религиозных меньшинств, в том числе в виде частых полицейских облав, угроз и преследований в отношении приверженцев "Киевского патриархата", протестантской церкви, мечетей и мусульманских религиозных учебных заведений, греко-католиков, римо-католиков и "свидетелей Иеговы"*. Также в тексте документа осуждается преследование мусульман за "предполагаемую принадлежность к исламским организациям".

Как отметила Ковитиди, у резолюции значительно сократилось число сторонников.

"Наблюдаемое в Генассамблее ООН системное сокращение числа сторонников резолюций, подаваемых Украиной по Крыму, свидетельствует о закономерном мировом осознании крымских демократических процессов и надуманности приводимых Украиной доводов", — приводит слова сенатора RT.

По словам Ковитиди, сокращение числа стран, поддержавших резолюцию, также свидетельствует о большей поляризации мира и усилении противоречий между Западом и другими геополитическими центрами.

Сенатор назвала результаты голосования сигналом для Киева и его сторонников о необходимости объективной оценки ситуации в Крыму. Ковитиди также отметила нарастающие тенденции, в том числе среди европейских государств, по переосмыслению крымских событий.

Крым вернулся в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя поддержали присоединение к России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

*Запрещенная в России организация