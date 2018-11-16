В МИД оценили итоги голосования по резолюции ООН против героизации нацизма

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Москва разочарована неготовностью делегаций некоторых стран в ООН выступить против экстремизма и расизма, сообщило Министерство иностранных дел России, комментируя резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.
"По-прежнему вызывает разочарование неготовность некоторых делегаций, прикрываясь заботой о свободе выражения мнения и свободе собраний, выступить против распространения расистских и экстремистских идей. Подобные действия противоречат обязательствам государств по основным международным правозащитным договорам, включая Международный пакт о гражданских и политических правах и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации", — говорится в комментарии на сайте министерства.
Ведомство добавляет, что в резолюции выражена глубокая озабоченность попытками обелить бывших членов организации СС, включая подразделения "Ваффен-СС", принимавшие участие в истреблении мирного населения и признанных Нюрнбергским Трибуналом преступными. Также отмечается, что потворство логике героизации нацизма привело к войне с памятниками в честь борцов с нацизмом.