Путин проведет в Петербурге совещание по обеспечению населения лекарствами

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург, где проведет совещание по лекарственному обеспечению населения, а также посетит Международный культурный форум, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков подтвердил, что Путин вернулся из Сингапура и сейчас находится в "культурной столице".

"Первую половину дня он будет заниматься вопросами фармацевтики и лекарственного обеспечения россиян. Он проведет совещание. Совещание состоится на базе предприятия "Герофарм". Это крупнейший производитель лекарственных средств и, в первую очередь, инсулина", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что президент посетит предприятие, после чего состоится совещание, где главным докладчиком станет министр здравоохранения Вероника Скворцова, а также губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, который возглавлял рабочую группу по данному вопросу.

Вечером, по словам Пескова, Путин посетит концерт для участников и гостей VII Международного культурного форума.