МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Один из депутатов Госдумы, пытавшийся потрогать за ухо своего коллегу Олега Быкова (ЕР), таким образом, вероятно, хотел привлечь внимание парламентария к обсуждаемому на пленарном заседании вопросу, считает глава комиссии Госдумы по доходам депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба.

В четверг была опубликована видеозапись с рассмотрения бюджетных поправок, на которой видно, как депутат Быков слушает выступление коллеги Надежды Максимовой (ЕР). Его сосед по креслу в зале заседания, который в кадр не вошел, показывает Быкову что-то своим указательным пальцем, вероятно, на экране для парламентариев. Сам Быков, судя по записи, слушает своего соседа. Затем рука из кадра исчезает и появляется вновь — на этот раз сосед Быкова попытался потрогать его ухо.

Согласно схеме рассадки депутатов Госдумы, рядом с Быковым сидит депутат Юрий Петров (ЕР). Петров подтвердил РИА Новости, что присутствовал на пленарном заседании в четверг на своем месте, но не в курсе произошедшего.

"Посмотрел (видео. — Прим. ред.), но никоим образом не могу дать этому оценку, тем более с позиции этики <…> Я уверен, что мне коллеги скажут, что он (Быков. — Прим. ред.) отвлекся, а Петров ему говорит: "Идет бюджет — слушай" <…> Мое официальное мнение, что на что-то молодой коллега отвлекся, а он ему в шутливой форме сказал: "Ты ухо навостри и слушай", — сказал РИА Новости Аршба.

Глава думской комиссии также добавил, что намерен обсудить инцидент с депутатами. "Я обязательно их опрошу, но не допрошу", — сказал Аршба.

Нарушений регламента работы Госдумы в попытке одного из депутатов потрогать за ухо своего коллегу нет, заявил ранее РИА Новости и замглавы думского комитета по регламенту Михаил Романов (ЕР).