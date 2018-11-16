Аксенов прокомментировал резолюцию Генассамблеи ООН по Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов подверг критике принятый комитетом Генассамблеи ООН проект резолюции по нарушению прав человека на полуострове, вновь пригласив представителей организации приехать в Крым для составления объективной оценки.

Третий комитет Генассамблеи ООН, отвечающий за социальные, гуманитарные и культурные вопросы, ранее принял резолюцию по нарушению прав человека в Крыму. В этом году число стран, проголосовавших за, составило 67, против — 26, воздержавшихся стало больше — 82. В 2016 и 2017 годах за резолюцию голосовали 70 государств, против — 26, а воздерживались 77 и 76 стран соответственно. Среди тех, кто поддерживает инициативу, традиционно большинство европейских стран и США.

На своей странице в Facebook Аксенов написал, что особенно лицемерно фальшивая забота о правах крымчан выглядит на фоне событий на Украине, где "идет гражданская война, где похищают людей, убивают и бросают в тюрьмы инакомыслящих". "Считаю, что, принимая политически мотивированные резолюции, ГА ООН подрывает свой авторитет, оскорбляет крымчан и подталкивает киевский режим к совершению новых преступлений", — сказал Аксенов.

По его словам, "подобные резолюции не отражают реального положения дел на полуострове и транслируют пропагандистские мифы, придуманные в Киеве и Вашингтоне". "Авторы резолюции и те, кто за нее голосует, откровенно игнорируют мнение крымчан. Напомню, что мы неоднократно приглашали представителей ГА ООН, ОБСЕ, Европарламента и других международных организаций приехать в Крым, чтобы на месте разобраться в том, что на самом деле происходит в регионе, и дать объективную оценку ситуации. Вместо ответа мы снова получили очередную порцию пропаганды и голословных обвинений. Тем не менее, наше приглашение остается в силе", — заявил Аксенов.

"Народы полуострова сделали свой выбор свободно и осознанно, в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. В мире это понимают, о чем свидетельствует и результат голосования: большинство государств резолюцию не поддержали", — добавил он.

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