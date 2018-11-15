Аксенов ответил скептикам относительно смены власти в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что уверен в новоназначенной врио главы администрации Симферополя Наталье Маленко и поблагодарил ее за мужество.

"Обращаюсь ко всем скептикам: уверен в Наталье Федоровне и благодарен ей за выбор, который она сделала не колеблясь. Это достойно уважения. У нас все должно получиться!", — написал Аксенов на своей странице в Facebook

Глава Крыма поблагодарил Маленко за решение стать во главе администрации.

"Рад, что у Натальи Федоровны хватило мужества взять на себя ответственность за неподъемную, на первый взгляд, задачу. Однако уверен, что у нее хватит сил для решения вопросов, которые накопились за это время, и со своей стороны правительство Республики Крым окажет максимальное содействие и поделится всем имеющимся опытом", — отметил Аксенов.

Депутаты Симферопольского горсовета в среду досрочно прекратили полномочия главы администрации города Игоря Лукашева, который подал в отставку по собственному желанию. Причиной ухода стало неудовлетворительное состояние дел с ремонтом дорог, уборкой города, а также организацией работы общественного транспорта. Вместе с Лукашевым в отставку подали и его заместители.

Врио главы администрации назначена Наталья Маленко, ранее являвшаяся вице-спикером крымского парламента. Полномочия возложены на нее до момента вступления в должность кандидата, прошедшего конкурс и назначенного горсоветом по контракту.