Дубровский предложил кандидатуру на пост нового главы Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский предложил заместителю главы Челябинска Владимиру Елистратову стать временно исполняющим обязанности главы города, прежний главы Евгений Тефтелев уходит в отставку, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин.

По данным пресс-службы губернатора, губернатор Челябинской области Борис Дубровский в четверг на встрече с руководством города, главами районов и депутатами объявил о смене главы Челябинска Евгения Тефтелева. По мнению Дубровского, смена главы города Челябинска сможет придать новый импульс развитию города и улучшению качества жизни челябинцев.

В пресс-службе городской думы РИА Новости уточняли, что 20 ноября в повестке заседания депутатов гордумы будет два вопроса: отставка главы Челябинска Евгения Тефтелева и вопрос о назначении временно исполняющего обязанности главы. Время начало заседания – 11.30 (09.30 мск), добавили в пресс-службе.

"Губернатор региона Борис Дубровский предложил заместителю главы Челябинска Владимиру Елистратову стать временно исполняющим обязанности главы города. Но окончательное решение примут на внеочередной сессии депутаты городской думы", — сказал собеседник агентства.

Владимир Елистратов закончил Челябинский политехнический институт. В 1997 году стал начальником отдела комитета по промышленности администрации Челябинской области, позже стал первым заместителем председателя комитета. С 2004 по 2010 годы – первый замминистра промышленности и природных ресурсов региона, с декабря 2013 до мая 2014 года – и.о. первого заместителя, первый заместитель гендиректора ООО "Челябинский тракторный завод-Уралтрак".

С 2015 года является заместителем главы города Челябинска по правовым и имущественным вопросам.

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