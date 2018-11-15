На Украине штампуют поддельные документы по застройке Крыма, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Украине до сих пор штампуются различные документы в сфере градостроительства, которые затем в Крыму пытаются выдать за настоящие.
По его словам, крымским правительством ведется активная работа по регулированию точечной застройки.
"Перед нами стоит важная задача: отрегулировать процесс таким образом, чтобы всплывающие из ниоткуда решения, датируемые украинским периодом, были рассмотрены максимально объективно и чтобы по ним принимались адекватные решения. Все наши действия направлены только на ограничение самых вопиющих случаев", — отметил Аксенов.
По его словам, порядочные застройщики, у которых все градостроительные нормы соблюдены, никак не пострадают и будут продолжать свою работу.
Глава Крыма пообещал индивидуально рассматривать каждый вопрос.
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