На Украине штампуют поддельные документы по застройке Крыма, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Украине до сих пор штампуются различные документы в сфере градостроительства, которые затем в Крыму пытаются выдать за настоящие.

"Ни для кого не секрет, что в Херсоне до сих пор штампуют различные документы, будь то нотариальные акты, договоры купли-продажи, доверенности до 2014 года, которые в Крыму пытаются выдать за настоящие. Надеюсь, что в кратчайшие сроки будет выработан комплекс мер, который сделает сферу строительства более прозрачной и понятной как для жителей, так и для застройщиков", — написал Аксенов на своей странице в Facebook

По его словам, крымским правительством ведется активная работа по регулированию точечной застройки.

"Перед нами стоит важная задача: отрегулировать процесс таким образом, чтобы всплывающие из ниоткуда решения, датируемые украинским периодом, были рассмотрены максимально объективно и чтобы по ним принимались адекватные решения. Все наши действия направлены только на ограничение самых вопиющих случаев", — отметил Аксенов.

По его словам, порядочные застройщики, у которых все градостроительные нормы соблюдены, никак не пострадают и будут продолжать свою работу.

Глава Крыма пообещал индивидуально рассматривать каждый вопрос.

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