Путин и Пенс обсудили темы предстоящей встречи лидеров России и США

Президент РФ Владимир Путин и вице-президент США Майк Пенс общаются в кулуарах Восточноазиатского саммита в Сингапуре

Президент РФ Владимир Путин и вице-президент США Майк Пенс общаются в кулуарах Восточноазиатского саммита в Сингапуре

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс и президент РФ Владимир Путин на полях Восточно-азиатского саммита обсудили темы предстоящей встречи лидеров РФ и США на саммите G20, сообщили в пресс-службе Белого дома.

"Вице-президент и президент Путин обсудили предстоящий саммит "Большой двадцатки" и затронули вопросы, которые будут обсуждаться, когда президент (США Дональд) Трамп и президент Путин приедут в Аргентину на саммит", — говорится в сообщении.

Саммит G20 пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря. Ранее была достигнута договоренность об отдельной встрече Путина и Трампа в рамках этого мероприятия. Предыдущая полноформатная встреча лидеров прошла в июле в Хельсинки.

Все ждали встречи Путина и Пенса в отдельной комнате, в спокойной атмосфере, но не случилось. Всё на ногах, на ногах pic.twitter.com/L7Dv5hxQeW — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 15 ноября 2018 г.

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