Состав Общественной палаты Москвы сократится почти на треть в 2019 году

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Количество членов Общественной палаты Москвы сократится с 64 до 45 в 2019 году после вступления в силу изменений в городском законе, сообщил РИА Новости глава комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению в Московской городской думе Александр Семенников.

Ранее на сайте столичного парламента был опубликован законопроект "О внесении изменений в Закон города Москвы от 4 июля 2012 года № 34 "Об Общественной палате города Москвы", предполагающий приведение городского закона в соответствие с федеральным.

"Законопроект прописывает нормы, которые будут распространяться на избрание новых членов Общественной палаты. То есть в Общественную палату будут избираться 45 человек вместо 64-х. Насколько я помню, процесс формирования состава палаты по новым правилам должен начаться в декабре этого года. А новые правила таковы, что по 15 человек будут избираться в ОП мэром, Мосгордумой и самой палатой", — сказал Семенников.

Он пояснил, что в Мосгордуме выдвинутые кандидатуры пройдут процедуры обсуждения и публичного голосования.

"Процедура конкурсная, состязательная. Это те люди, которые уже представляют общественные организации, работающие на территории Москвы. В том числе будут переизбираться и сами члены Общественной палаты. Любой из них — люди уважаемые и достойные, просто три органа будут анализировать и смотреть, кто из кандидатов более достоин, и предлагать их кандидатуры. Но такая норма представительства определена федеральным законом. Таким же образом формируется и Федеральная общественная палата", — отметил депутат.

Как рассказал член столичной палаты Алексей Венедиктов, норма будет применена при формировании следующего состава палаты в марте 2019 года. "Консультации в НКО уже идут", — добавил Венедиктов.