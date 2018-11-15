Лавров проведет переговоры с главой МИД Белоруссии

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20-21 ноября посетит с рабочим визитом Минск, где проведет переговоры с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, программой пребывания предусмотрена встреча с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
"В ходе переговоров состоится обсуждение широкого круга двусторонних отношений, внешнеполитического взаимодействия с акцентом на реализацию положений совместного заявления президентов России и Белоруссии от 19 июня. Особое внимание стороны планируют уделить интеграционному сотрудничеству", — добавила Захарова.
Официальный представитель МИД РФ добавила, что в ходе визита Лаврова также будет обсуждаться подготовка к Совету министров иностранных дел ОБСЕ в Милане, которое состоится 6-7 декабря. Кроме этого, Лавров и Макей обменяются мнениями по основным глобальным и региональным проблемам.