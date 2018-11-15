Лавров проведет переговоры с главой МИД Белоруссии

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20-21 ноября посетит с рабочим визитом Минск, где проведет переговоры с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В рабочем графике запланированы визит, переговоры и участие в мероприятиях в Минске. 20-21 ноября глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров посетит Республику Беларусь с рабочим визитом для участия в совместном заседании Коллегии министерств иностранных дел двух стран", — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, программой пребывания предусмотрена встреча с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

"В ходе переговоров состоится обсуждение широкого круга двусторонних отношений, внешнеполитического взаимодействия с акцентом на реализацию положений совместного заявления президентов России и Белоруссии от 19 июня. Особое внимание стороны планируют уделить интеграционному сотрудничеству", — добавила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что в ходе визита Лаврова также будет обсуждаться подготовка к Совету министров иностранных дел ОБСЕ в Милане, которое состоится 6-7 декабря. Кроме этого, Лавров и Макей обменяются мнениями по основным глобальным и региональным проблемам.