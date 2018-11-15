Госдума отменила нормы о лишении депутата права выступать на заседаниях

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Депутаты ГД в четверг приняли проекты постановления, которые вносят поправки в регламент нижней палаты парламента, отменяя норму о лишении депутатов права выступления на пленарном заседании, а также усиливая парламентский контроль за реализациями госпрограмм.

Согласно принятым поправкам, из регламента Госдумы исключается практика лишения слова выступающего в ГД (в том числе депутата ГД, выступающего по порядку ведения заседания), в случае нарушения им установленных требований и ограничений (в том числе правил депутатской этики). Вместо этого председательствующий будет прерывать его выступление.

"Очень серьёзные решения принимаем. Они, понятно, носят консенсусный характер, но вы исходите из того, что мы исключаем из регламента норму, которая на протяжении 25 лет с момента основания парламента в регламенте присутствовала — возможность лишения права голоса депутата. И применялась многократно… Поздравляю, никто теперь не может лишать депутата права говорить", — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания в четверг.

Кроме того, поправками предусмотрено осуществление парламентского контроля за реализацией государственных программ РФ профильными комитетами ГД на постоянной основе.

Еще одно изменение связано с тем, что к полномочиям Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и депутатской этики отнесены вопросы лишения депутата ГД неприкосновенности. Также уточнен порядок рассмотрения на заседании ГД соответствующих вопросов.