Путин заявил о готовности работать с Японией над решением спорных вопросов

СИНГАПУР, 15 ноя — РИА Новости. Россия готова работать с Японией над решением спорных вопросов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы возобновили диалог с нашими японским партнерами именно на основе декларации 1956 года, именно об этом нас просили наши японские партнеры… Мы считаем, что все что на сегодняшний день сложилось, сложилось на основе международно-правовых документов, закрепленных в результате работы после Второй мировой войны. Тем не менее, как вы знаете, Япония ставит вопрос по-другому. Мы готовы с ними работать ", — сказал президент в четверг по итогам визита в Сингапур.