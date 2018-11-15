В Кузбассе досрочно прекратили полномочия двух депутатов, скрывших доходы

КЕМЕРОВО, 15 ноя — РИА Новости. Полномочия двух муниципальных депутатов в Кемеровской области досрочно прекращены из-за нарушения законодательства о противодействии коррупции: оба "забыли" указать часть доходов, а один — ещё и недвижимость, сообщает в четверг региональная прокуратура.

По данным ведомства, прокуратура Белово в сентябре вскрыла факты предоставления двумя депутатами Краснобродского городского округа неполных и недостоверных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

"Один из депутатов указал не все доходы, который получил он и его супруга за 2017 год, а также финансовые обязательства. Другой депутат "забыл" указать квартиру, которая находится в его собственности, и доход от продажи лодки", — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, прокурор внес в Краснобродский совет народных депутатов представление и потребовал рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий народных избранников, допустивших нарушения.

"Один из депутатов досрочно сложил полномочия по собственной инициативе, полномочия другого были досрочно прекращены решением совета", — уточнили в прокуратуре.