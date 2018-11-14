Саратовский чиновник, "ликвидировавший" свалку фотошопом, лишился работы

САРАТОВ, 14 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Сотрудник администрации Саратовского района Саратовской области лишился работы после того, как с помощью фоторедактора "избавился" от стихийной свалки мусора. Общероссийский народный фронт (ОНФ) год назад просил муниципальные власти решить проблему с этой свалкой, но ее "устранение" оказалось неожиданным.

По словам руководителя исполкома ОНФ в Саратовской области Сергея Шарова, местные жители несколько лет жаловались в администрацию Саратовского района области на стихийную свалку в водоохранной зоне реки Курдюм около села Клещевка, но из-за отсутствия должной реакции обратились в ОНФ, который в октябре 2017 года направил обращение к руководству района.

Шаров отметил, что только спустя год от администрации района поступил фотоотчет о "ликвидации" свалки. "Мы получили фотографии для размещения на сайте kartasvalok.ru по метке у села Клещевка. На фото мусор действительно исчез, но не в результате субботника или работы муниципальных служб, а благодаря фоторедактору. Не нужно быть профессиональным дизайнером, чтобы разоблачить этот подлог", — приводятся слова Шарова на странице саратовского регионального штаба ОНФ в соцсети "ВКонтакте".

Как уточнили РИА Новости в минприроды области, администрация района провела служебную проверку. "По данным администрации района, сотрудник, приславший поддельную фотографию, уволен", — сказала собеседница агентства. Она пояснила, что министерство оказывает содействие и информационно-организационную поддержку в реализации проекта ОНФ "Генеральная уборка", аккумулируя информацию от муниципальных властей о ликвидации стихийных свалок и передавая ее в исполком ОНФ для актуализации интерактивной карты.

"В данном случае информация о ликвидации несанкционированной свалки в Дубковском муниципальном образовании между селом Клещевка и деревней Новая Липовка была получена от администрации Саратовского муниципального района. Так как фотография о ликвидации свалки была сделана с нужного ракурса, оснований усомниться в подлинности фотоматериала у специалистов министерства не было", — рассказала представитель ведомства. "Во избежание подобных инцидентов впредь все поступающие фотоматериалы будут проверяться специалистами министерства на использование сторонних программ по коррекции изображения", — добавила собеседница агентства.

В январе прошлого года ОНФ запустил проект "Генеральная уборка", направленный на борьбу с незаконными мусорными свалками и "серыми" полигонами. В основе проекта, начатого в рамках Года экологии — открытый сетевой ресурс "Интерактивная карта свалок", на котором фиксируются сообщения о нелегальном складировании мусора.