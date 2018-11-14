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Политика

Саратовский чиновник, "ликвидировавший" свалку фотошопом, лишился работы

(обновлено: 19:26 14.11.2018)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкМусор. Архивное фотоМусор. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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САРАТОВ, 14 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Сотрудник администрации Саратовского района Саратовской области лишился работы после того, как с помощью фоторедактора "избавился" от стихийной свалки мусора. Общероссийский народный фронт (ОНФ) год назад просил муниципальные власти решить проблему с этой свалкой, но ее "устранение" оказалось неожиданным.

Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова. Архивное фото
© Фото : Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области
Саратовскую чиновницу, отказавшуюся жить на прожиточный минимум, уволили

По словам руководителя исполкома ОНФ в Саратовской области Сергея Шарова, местные жители несколько лет жаловались в администрацию Саратовского района области на стихийную свалку в водоохранной зоне реки Курдюм около села Клещевка, но из-за отсутствия должной реакции обратились в ОНФ, который в октябре 2017 года направил обращение к руководству района.

Шаров отметил, что только спустя год от администрации района поступил фотоотчет о "ликвидации" свалки. "Мы получили фотографии для размещения на сайте kartasvalok.ru по метке у села Клещевка. На фото мусор действительно исчез, но не в результате субботника или работы муниципальных служб, а благодаря фоторедактору. Не нужно быть профессиональным дизайнером, чтобы разоблачить этот подлог", — приводятся слова Шарова на странице саратовского регионального штаба ОНФ в соцсети "ВКонтакте".

Как уточнили РИА Новости в минприроды области, администрация района провела служебную проверку. "По данным администрации района, сотрудник, приславший поддельную фотографию, уволен", — сказала собеседница агентства. Она пояснила, что министерство оказывает содействие и информационно-организационную поддержку в реализации проекта ОНФ "Генеральная уборка", аккумулируя информацию от муниципальных властей о ликвидации стихийных свалок и передавая ее в исполком ОНФ для актуализации интерактивной карты.

"В данном случае информация о ликвидации несанкционированной свалки в Дубковском муниципальном образовании между селом Клещевка и деревней Новая Липовка была получена от администрации Саратовского муниципального района. Так как фотография о ликвидации свалки была сделана с нужного ракурса, оснований усомниться в подлинности фотоматериала у специалистов министерства не было", — рассказала представитель ведомства. "Во избежание подобных инцидентов впредь все поступающие фотоматериалы будут проверяться специалистами министерства на использование сторонних программ по коррекции изображения", — добавила собеседница агентства.

В январе прошлого года ОНФ запустил проект "Генеральная уборка", направленный на борьбу с незаконными мусорными свалками и "серыми" полигонами. В основе проекта, начатого в рамках Года экологии — открытый сетевой ресурс "Интерактивная карта свалок", на котором фиксируются сообщения о нелегальном складировании мусора.

Мусорная угроза
© Инфографика
Мусорная угроза
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Политика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
nikolaisuxow
До такого, даже Шура Балаганов не смог бы догадаться!
19:31
14.11.2018
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Анна Мирина
Так сложно было реально убрать ? Или среди чиновников не принято вообще что-то делать
19:33
14.11.2018
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