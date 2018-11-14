Врио главы Симферополя пообещала городу перемены

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Симферополь ждут в ближайшее время перемены во всех сферах городской жизни, заявила временно исполняющая обязанности главы городской администрации Наталья Маленко.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил придать Симферополю "столичный облик" и "лоск столичный в хорошем смысле".

"Симферополем занимаются все. Симферополь начнет меняться в самое ближайшее время. Симферополь – это город особый, его нужно понимать и чувствовать", — сказала Маленко журналистам.

По ее словам, в городе долгие годы ничего кардинально не менялось. "Поэтому что бы ты ни начинал делать, это очень слабо заметно в общей массе, что не сделано", — подчеркнула Маленко.

Депутаты Симферопольского горсовета в среду досрочно прекратили полномочия главы администрации города Игоря Лукашева, который подал в отставку по собственному желанию. Причиной ухода стало неудовлетворительное состояние дел с ремонтом дорог, уборкой города, а также организацией работы общественного транспорта. Вместе с Лукашевым в отставку подали и его заместители.

Врио главы администрации назначена Наталья Маленко, ранее являвшаяся вице-спикером крымского парламента. Полномочия возложены на нее до момента вступления в должность кандидата, прошедшего конкурс и назначенного горсоветом по контракту.