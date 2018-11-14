Новый врио курганского губернатора провел первые кадровые назначения

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков провел первые кадровые назначения, утвердив двух своих заместителей, в том числе по социальной политике, сообщают власти региона.
С 1 ноября по собственному желанию покинул пост и.о. замгубернатора по внешнеэкономическим связям Владимир Зубрин, занимавший эту должность с октября 2014 года. Затем стало известно, что 13 ноября в отставку по собственному желанию уходят и.о. первого заместителя губернатора Виктор Сухнев, и.о. замгубернатора по социальной политике Александр Карпов и и.о. замгубернатора — директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков.
Бугаева является доктором медицинских наук, за более чем тридцатилетнюю карьеру она была врачом в городских и районных больницах, работала в министерстве здравоохранения Свердловской области, занимала разные посты в аппарате полномочного представителя президента РФ в УрФО, уточняется в сообщении. Также она имеет грамоты и благодарности.
Еще одним заместителем губернатора назначен Вадим Шумков, который ранее занимал должность заместителя губернатора-руководителя аппарата правительства региона, добавляется в сообщении.