Новый врио курганского губернатора провел первые кадровые назначения

ЧЕЛЯБИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков провел первые кадровые назначения, утвердив двух своих заместителей, в том числе по социальной политике, сообщают власти региона.

Прежний курганский губернатор Алексей Кокорин 2 октября покинул пост в связи с переходом на новое место работы. Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора региона Вадима Шумкова, являвшегося заместителем губернатора Тюменской области.

С 1 ноября по собственному желанию покинул пост и.о. замгубернатора по внешнеэкономическим связям Владимир Зубрин, занимавший эту должность с октября 2014 года. Затем стало известно, что 13 ноября в отставку по собственному желанию уходят и.о. первого заместителя губернатора Виктор Сухнев, и.о. замгубернатора по социальной политике Александр Карпов и и.о. замгубернатора — директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Роман Ванюков.

"В правительстве Курганской области прошли новые назначения. Сегодня, 14 ноября, врио губернатора Вадим Шумков представил членам высшего органа исполнительной власти новых заместителей. Так, на должность заместителя губернатора области по социальной политике назначена Ирина Бугаева", — говорится в сообщении.

Бугаева является доктором медицинских наук, за более чем тридцатилетнюю карьеру она была врачом в городских и районных больницах, работала в министерстве здравоохранения Свердловской области, занимала разные посты в аппарате полномочного представителя президента РФ в УрФО, уточняется в сообщении. Также она имеет грамоты и благодарности.

Еще одним заместителем губернатора назначен Вадим Шумков, который ранее занимал должность заместителя губернатора-руководителя аппарата правительства региона, добавляется в сообщении.