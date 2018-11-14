В Симферополе начали формировать новый состав городской администрации

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Временно исполняющая обязанности главы горадминистрации Симферополя Наталья Маленко сообщила, что начала формировать новый состав администрации, делая ставку на профессионализм.

Депутаты Симферопольского горсовета в среду досрочно прекратили полномочия главы администрации города Игоря Лукашева, который подал в отставку по собственному желанию. Причиной его ухода стало неудовлетворительное состояние дел с ремонтом дорог, уборкой города, а также организацией работы общественного транспорта. Вместе с Лукашевым в отставку подали и его заместители. Врио главы администрации назначена Маленко.

"Команда формируется. Все в работе. Хотелось бы очень, чтобы это была профессиональная команда, умеющая исполнять поставленную задачу", — сказала Маленко журналистам.

По ее словам, новый состав заместителей главы администрации будет представлен на рассмотрение депутатов к концу недели.

"Не хочется никого оценивать, не хочется никого обижать, но и не хочется никому никаких давать авансов", — сказала врио главы городской администрации.

Она подчеркнула, что намерена участвовать в конкурсе по выбору главы администрации, который будет объявлен в ближайшее время.

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