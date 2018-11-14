Рябков встретился в Москве с заместителем генсека ООН

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков обсудил с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло контроль над вооружениями и тему нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ).

"Обсуждался широкий круг вопросов взаимодействия России и ООН с акцентом на тематику нераспространения ОМУ и контроля над вооружениями", — сообщило российское внешнеполитическое ведомство, отметив, что встреча прошла в Москве 14 ноября.

Одним из наиболее обсуждаемых событий в сфере контроля над вооружениями в последнее время стала судьба российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора.

По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано прежде всего Китаю и России.

Официальный представитель главы ООН Фархан Хак ранее сообщил, что генсек ООН Антониу Гутерреш рассчитывает, что Россия и США все-таки найдут возможность устранить разногласия по договору о ликвидации ракет средней и малой дальности.