Власти Крыма могут назначить представителя республики в Брюсселе

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Крымским правительством прорабатывается вопрос о назначении представителя Республики Крым в Брюсселе на общественных началах, сообщил вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.
По его словам, представитель Крыма будет отстаивать интересы полуострова при европейских организациях. "Представитель на общественных началах будет выполнять поручения, представляя интересы республики. Вопрос возможных кандидатур находится в процессе проработки", — сказал Мурадов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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