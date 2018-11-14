Власти Крыма могут назначить представителя республики в Брюсселе

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Крымским правительством прорабатывается вопрос о назначении представителя Республики Крым в Брюсселе на общественных началах, сообщил вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.

"Советом министров Крыма прорабатывается вопрос о назначении представителя Республики Крым в Брюсселе на общественных началах", — сказал РИА Новости Мурадов.

По его словам, представитель Крыма будет отстаивать интересы полуострова при европейских организациях. "Представитель на общественных началах будет выполнять поручения, представляя интересы республики. Вопрос возможных кандидатур находится в процессе проработки", — сказал Мурадов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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