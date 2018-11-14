Путин встретится с Абэ на саммите G20 в Аргентине

СИНГАПУР, 14 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его следующая встреча с премьер-министром Японии Синдзо Абэ состоится на саммите G20, который пройдет в Аргентине 30 ноября — 1 декабря.

"Рад возможности обсудить с вами все направления нашего взаимодействия, в том числе и те, которые вы сами посчитали приоритетными", — сказал Путин в начале беседы с премьером Японии в Сингапуре.

"У нас еще предстоит встреча на "двадцатке" (саммите G20 в Аргентине), есть график и дальнейших контактов", — добавил президент РФ.

Российский лидер также поздравил премьера Японии с переизбранием на пост председателя Либерально-демократической партии. "Это дает надежду на продолжение нашего диалога так, как он сложился за последние годы", — отметил Путин.