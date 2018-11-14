МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Министры труда России и Сингапура договорились о сотрудничестве по вопросам труда и занятости, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

В рамках официального визита президента России Владимира Путина в Республику Сингапур подписан меморандум о взаимопонимании между министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством трудовых ресурсов Республики Сингапур о сотрудничестве по вопросам труда и занятости.

Подписали документ министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин и министр трудовых ресурсов Республики Сингапур Джозефин Тео.

"Стороны договорились сотрудничать в следующих областях: системы социального обеспечения (включая пенсионные системы); условия и охрана труда; политики и программы, нацеленные на развитие мер по содействию занятости на рынке труда и других", — рассказали в Минтруде.

"Стороны будут взаимодействовать в следующих формах: обмен делегациями; обмен документацией, представляющей взаимный интерес; консультации и совещания экспертов; встречи и конференции", — пояснили в ведомстве.