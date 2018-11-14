Полпред в ПФО оценил готовность Татарстана к реализации майских указов

КАЗАНЬ, 14 ноя — РИА Новости. Татарстан к концу года обеспечит высокую степень готовности к реализации майских указов президента РФ по 12 ключевым направлениям, заявил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Комаров в среду провёл в Казани совещание по организации в Татарстане работы по реализации указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года.

"По-моему, очень чётко определили, что нужно сделать по ключевым вопросам. Я думаю, что к концу года будет высокая степень готовности к реализации указа президента по ключевым 12 направлениям, что позволит улучшить и качество жизни и работы населения", — сказал Комаров журналистам по окончании совещания.

Полпред отметил, что пока ещё есть ряд вопросов для обсуждения, но в целом в Татарстане выполнены все организационные мероприятия, и руководство республики контролирует подготовку к выполнению данного указа.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в свою очередь отметил, что республика полностью выполняет все заложенные для неё параметры, поскольку это в интересах региона. "В принципе мы общий контур уже видим, видим, сколько необходимо средств для реализации этих проектов. Да, у нас есть ещё вопросы, как будут реализованы параметры цифровой экономики, есть вопросы по качественным и безопасным дорогам, но это рабочие моменты. До конца года полная картина будет представлена", — сказал он.

По информации Минниханова, на реализацию новых майских указов Татарстану планируется выделить из федерального бюджета порядка 34 миллиардов рублей. Как отметил Комаров, в целом в республике отмечается хорошее финансирование, дефицит средств на реализацию нацпроектов ожидается небольшой – вдвое ниже, чем ожидаемый дефицит в других регионах.

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