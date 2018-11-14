КРАСНОЯРСК, 14 ноя — РИА Новости. Более десяти членов правительства Хакасии подали в отставку, сообщил в Instagram временно исполняющий обязанности главы республики Михаил Развожаев.

"Сегодня попрощался с правительством Республики Хакасия, с теми, с кем проработал все эти пять недель. Тем, кто остается, желаю работать на благо республики. И желаю удачи тем, кто уходит", — написал он.

Развожаев также привел список тех, кто попросил об отставке. Это заместители главы республики Ирина Смолина и Владимир Крафт, министр экономики Татьяна Пауль, исполняющий обязанности министра культуры Вячеслав Инкижеков, министр имущественных и земельных отношений Елена Соломонова, глава Минтранса Олег Тропин, министр соцзащиты Наталья Кармашева, министр спорта Виктор Струков, глава Минстроя Валерий Келин, глава Министерства природных ресурсов Юрий Соколов, руководитель администрации главы Хакасии Валерий Денщиков, его первый заместитель Татьяна Белецкая и заместитель Юрий Чечерин.

Одиннадцатого ноября в Хакасии прошел второй тур выборов главы республики. Победил выдвиженец от КПРФ Валентин Коновалов, набравший 57,57 процента голосов избирателей. Он был единственным кандидатом на этот пост, поскольку после первого тура тогдашний глава Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру, а затем от участия в выборах отказались Александр Мяхар от Партии роста и эсер Андрей Филягин.

Коновалов вступит в должность 15 ноября. Ранее он заявлял, что намерен заняться формированием коалиционного правительства на конкурсной основе. Для этого он планировал провести встречи со всеми партиями, представленными в региональном парламенте, общественными организациями и лично встретиться с действующими министрами. Кроме того, он собирался изучить дела нынешних чиновников и подходить к каждому индивидуально.