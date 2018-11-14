МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ предложила назначить заместителя главы администрации Московской области Илью Березкина членом Мособлизбиркома с правом решающего голоса, сообщается в соответствующем постановлении ЦИК.

"Предложить Московской областной Думе назначить членом Избирательной комиссии Московской области с правом решающего голоса Березкина Илью Сергеевича, 1982 года рождения, образование высшее, заместителя руководителя администрации губернатора Московской области", — сказано в постановлении.

Член ЦИК Николай Левичев также добавил, что Центризбирком будет предлагать кандидатуру Березкина на пост председателя Мособлизбиркома.

"Видимо, ваша кандидатура будет нами скоро рассматриваться как возможный претендент на председателя областной избирательной комиссии", — сказал Левичев на заседании ЦИК.

Зампред ЦИК Булаев также подтвердил возможность второй встречи Центризбиркома с Березкиным, отметив что при следующей встрече вопросы к Березкину "будут более жесткими".

Вакансия члена Мособлизбиркома с правом решающего голоса появилась после того, как губернатор Московской области Андрей Воробьев 23 октября предложил кандидатуру председателя Мособлизбиркома Эльмиры Хаймурзиной на пост главы городского округа Красногорск. Совет депутатов городского округа 31 октября утвердил Хаймурзину временно исполняющей обязанности главы Красногорска.