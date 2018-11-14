Коновалов вступит в должность главы Хакасии 15 ноября

КРАСНОЯРСК, 14 ноя — РИА Новости. Валентин Коновалов, победивший на выборах главы республики Хакасия — главы правительства региона, в четверг официально вступит в должность, сообщили журналистам в республиканском парламенте.

"Завтра (15 ноября — ред.) состоится вступление в должность вновь избранного главы республики – председателя правительства республики", — сказал спикер парламента Владимир Штыгашев.

В воскресенье кандидат от КПРФ Валентин Коновалов победил во втором туре выборов главы Хакасии. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, за Коновалова отдали свои голоса 101 405 человек (57,57%), против — 72 498 (41,16%). В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.