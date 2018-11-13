В Госдуме оценили идею о праве врио губернатора назначать сенатора

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Предложение о праве врио губернатора назначать сенатора в Совет Федерации целесообразно, считает зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Михаил Романов.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и глава комитета Совфеда по регламенту Андрей Кутепов ранее внесли в Госдуму законопроект, позволяющий врио губернатора назначать сенатора. В соответствии с законопроектом, если действующий сенатор прекратил свои полномочия досрочно в то время, когда полномочия главы его региона осуществляет назначенный президентом врио губернатора, то врио губернатора может назначить нового сенатора.

"Допустим, единый день голосования у нас прошел в сентябре, губернатор ушел в отставку или перешел на другую работу, соответственно, жители региона ждут следующего дня голосования, и у них просто нет своего представителя в Совете Федерации. Из этих соображений, конечно, требуется назначение сенатора. По логике, целесообразно даже на короткий период назначать представителя в Совете Федерации, чтобы он отстаивал интересы жителей региона в верхней палате парламента", — заявил РИА Новости Романов.

"Другой вопрос в том, что произойдет, если врио не изберется. Тогда уже избранный губернатор должен представлять другого сенатора", — добавил депутат.