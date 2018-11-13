В Госдуму внесли проект, позволяющий врио губернатора назначать сенатора

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и глава комитета Совфеда по регламенту Андрей Кутепов внесли в Госдуму законопроект, позволяющий врио губернатора назначать сенатора.

Сейчас врио губернатора такой возможности лишены, в случае досрочной отставки губернатора и назначения врио прежний сенатор исполняет обязанности до выборов нового губернатора.

Как сообщил Клишас РИА Новости, соответствующие поправки предлагается внести в закон "О порядке формирования Совета Федерации".

"Внесение предлагаемых изменений станет гарантией преемственности деятельности представителей в Совете Федерации от регионального исполнительного органа государственной власти", — заявил Клишас.

В соответствии с законопроектом, если действующий сенатор прекратил свои полномочия досрочно в то время, когда полномочия главы его региона осуществляет назначенный президентом врио губернатора, то врио губернатора может назначить нового сенатора. Им может стать депутат местного заксобрания, отвечающий требованиям и ограничениям, предусмотренным действующим законодательством о порядке формирования Совфеда.

Назначен новый сенатор в таком случае должен быть не позднее, чем через 10 дней после досрочного сложения полномочий предыдущим сенатором.

"Законопроект разработан с целью обеспечения реализации конституционного положения о представительстве в Совете Федерации от каждого региона по одному представителю от исполнительной и от законодательной властей субъекта федерации и ликвидации существующего пробела в законодательном регулировании", — пояснил Клишас.