ОНФ предложил скорректировать нацпроект "Экология"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Общероссийский народный фронт предложил Минприроды РФ скорректировать нацпроект "Экология", сделав акцент на учете раздельного накопления мусора и поэтапном сокращении образования отходов, сообщает пресс-служба ОНФ.

"По мнению экспертов ОНФ, в ключевых показателях проекта должно быть в первую очередь учтено раздельное накопление, а также поэтапное сокращение образования отходов", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Общероссийского народного фронта РИА Новости уточнили, что паспорт национального проекта "Экология" утвержден.

Отмечается, что сейчас эти пункты вообще отсутствуют в паспорте документа, а в качестве целевых показателей федерального проекта обозначены: доля твердых коммунальных отходов (ТКО), направленных на обработку и утилизацию, доля импорта оборудования для обработки и утилизации ТКО и доля разработанных электронных моделей территориальных схем обращения с отходами.

По словам модератора тематической площадки ОНФ "Экология", депутата Госдумы Владимира Гутенева, простыми ситуативными мерами в виде ограничения объемов производства товаров такой экологический вызов, как рост объема отходов, не решить, сообщает пресс-служба.

"Нужны комплексные меры, направленные на стимулирование рынка к внедрению новых, современных и экологически ориентированных подходов, технологий и оборудования", – добавил он, отмечает пресс-служба.

По словам депутата, при четко определенных правилах и приоритетах бизнес будет самостоятельно выбирать наиболее оптимальные для него стратегии развития, может уменьшить размер упаковки, может меньше использовать одноразовой тары, начнет ориентироваться на биоразлагаемые материалы, либо перейдет на практически безотходное производство, передает слова Гутенева пресс-служба ОНФ.