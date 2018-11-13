Путин назвал переговоры с президентом Сингапура продуктивными и интересными

СИНГАПУР, 13 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с президентом Сингапура Халимой Якоб были продуктивными, всесторонними и интересными; в дружественной, открытой атмосфере удалось обсудить практически весь комплекс двусторонних отношений.

"Прежде всего, хотел бы поблагодарить за приглашение посетить республику Сингапур с визитом и оказанное нам гостеприимство. Символично, что, как было сказано уже, в этом году мы отметили юбилей — 50 лет установления дипломатических отношений. За этот период наше взаимодействие поступательно развивалось, наполнялось новым содержанием. Сингапур — это важный и перспективный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Переговоры с госпожой президентом были продуктивными, всесторонними и интересными. В дружественной, открытой атмосфере мы обсудили практически весь комплекс двусторонних отношений", — сказал Путин на государственном приеме в его честь от имени президента Сингапура.

"В Сингапуре, насколько мы знаем, часто говорят: среди друзей и вода — мед. Взаимное доверие — это всегда основа прогресса, дружбы, развития. Сложившиеся между нами отношения действительно основываются на взаимном уважении и доверии", — добавил президент РФ.

Президент Сингапура Халима Якоб за 4 часа успела показать два наряда. Выбираем образ pic.twitter.com/4dIgGvDTa5 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 13 ноября 2018 г.

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