Путин назвал переговоры с президентом Сингапура продуктивными и интересными

СИНГАПУР, 13 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с президентом Сингапура Халимой Якоб были продуктивными, всесторонними и интересными; в дружественной, открытой атмосфере удалось обсудить практически весь комплекс двусторонних отношений.
"В Сингапуре, насколько мы знаем, часто говорят: среди друзей и вода — мед. Взаимное доверие — это всегда основа прогресса, дружбы, развития. Сложившиеся между нами отношения действительно основываются на взаимном уважении и доверии", — добавил президент РФ.
Президент Сингапура Халима Якоб за 4 часа успела показать два наряда. Выбираем образ pic.twitter.com/4dIgGvDTa5— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 13 ноября 2018 г.