Песков рассказал, почему Путин прибыл в Сингапур с задержкой

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Программа президента России Владимира Путина в Сингапуре была скорректирована после задержки с прибытием из-за встреч в Москве, переговоры на высшем уровне могут пройти в среду, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что во вторник состоялась церемония официальной встречи у госпожи президента республики Сингапур Халимы Якоб, "сейчас будет протокольное мероприятие, обед официальный".
"Вечером после официального обеда президент продолжит работу, в частности, будет его двусторонняя встреча с премьер-министром Малайзии (Махатхиром) Мохамадом".
"Завтра пока ожидается пока все по программе, но с добавкой по премьер-министру",- добавил Песков.
Когда очень стремишься попасть в зал переговоров, но чужой протокол не пускает. Впрочем, появление Путина и президента Сингапура мгновенно решило все противоречия pic.twitter.com/CxQoqnCEtj— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 13 ноября 2018 г.