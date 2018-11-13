Песков рассказал, почему Путин прибыл в Сингапур с задержкой

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Программа президента России Владимира Путина в Сингапуре была скорректирована после задержки с прибытием из-за встреч в Москве, переговоры на высшем уровне могут пройти в среду, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин прибыл в Сингапур с задержкой, в Москве продолжались важные встречи, поэтому была задержка. В это связи чуть-чуть трансформировалась программа, мы надеемся, что часть переговоров с премьер-министром, которая должна была сегодня состояться с подписанием документов, потом с заявлениями для прессы, или, может быть, в несколько усеченном варианте состоится завтра, это я имею в виду беседу с (премьером Сингапура) Ли Сянь Луном", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что во вторник состоялась церемония официальной встречи у госпожи президента республики Сингапур Халимы Якоб, "сейчас будет протокольное мероприятие, обед официальный".

"Вечером после официального обеда президент продолжит работу, в частности, будет его двусторонняя встреча с премьер-министром Малайзии (Махатхиром) Мохамадом".

"Завтра пока ожидается пока все по программе, но с добавкой по премьер-министру",- добавил Песков.

Когда очень стремишься попасть в зал переговоров, но чужой протокол не пускает. Впрочем, появление Путина и президента Сингапура мгновенно решило все противоречия pic.twitter.com/CxQoqnCEtj — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 13 ноября 2018 г.

​